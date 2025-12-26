Bruno Spindel sinaliza positivamente para avançar nas tratativas com o Corinthians

A diretoria do Corinthians decidiu modificar seu principal alvo para assumir o cargo de diretor executivo. Isso porque o clube paulista não conseguiu avançar nas tratativas com Alessandro Brito, do Botafogo. Tal situação ocorreu principalmente por John Textor, dono da SAF do Glorioso, impedir a saída do dirigente. Assim, Bruno Spindel, ex-CEO do Flamengo, passa a ser o candidato favorito e até já sinalizou positivo ao Timão para avançar nas negociações.

O Corinthians concentra seus esforços para solucionar essa pendência com caráter de urgência. Afinal, o clube paulista deseja agilidade para dar os próximos passos no planejamento de 2026. Entre os cenários com maior importância é progredir em negociações por reforços. Além de eventuais saídas de jogadores que compõem o elenco.

A propósito, houve uma interrupção no processo de montagem do grupo para a próxima temporada, especialmente pela ausência de um diretor executivo. Desta forma, o cenário é de paralisação tanto em conversas que tratam por reforços como por possíveis ampliações de contrato ainda sem uma conclusão.

Por isso, a diretoria do Timão almeja ter um desfecho para o substituto de Fabinho Soldado até a próxima segunda-feira (29/12). O presidente do Corinthians, Osmar Stábile, realiza as últimas consultas com seus aliados políticos. O mandatário também ainda conversa com os potenciais profissionais com chances de ocupar o cargo no departamento de futebol.

Corinthians realiza processo cauteloso na busca por dirigente

Inclusive, todos os candidatos a assumir a função de diretor executivo estão sendo análise pelo departamento de compliance do clube paulista. As características de Bruno Spindel que agradaram à direção do Corinthians são o seu estilo técnico e a experiência com gestão financeira, já que o clube deseja um profissional que tenha domínio com planilhas. A administração exigente do orçamento é outro ponto crucial para o Timão.

Internamente, este comportamento é visto como fundamental pela crise financeira que o clube do Parque São Jorge passa. Por sinal, ainda conta com um cenário agravante que é um transfer ban ativo próximo à abertura da janela de transferências.

