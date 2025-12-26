Zico fala sobre de Arrascaeta, craque do Flamengo

O maior ídolo da História do Flamengo, Zico, rasgou elogios ao craque Giorgian de Arrascaeta, principal jogador rubro-negro no vitorioso ano de 2025. O Galinho, que receberá craques e amigos para o tradicional Jogo das Estrelas neste sábado (27/12), no Maracanã, respondeu até se daria certo atuando ao lado de Arrasca. O uruguaio, aliás, está entre os confirmados no evento de Zico.

“Claro que jogaria. Ele começou pelo lado esquerdo e veio chegando para o meio. Eu comecei na direita e vim chegando para o meio (risos). Jogava com Tita, Lico, Adílio… Mas o importante é todo mundo estar bem e com vontade de querer fazer isso, treinado para fazer. Quanto mais talento melhor, mais qualidade. Você já sabe de onde a bola vem, pode ir no escuro que ela vai chegar”, confidenciou o ex-craque em participação nesta sexta-feira (26/12) no “Redação SporTV”.

Zico revela estratégia de Filipe Luís no Flamengo

Zico, então, explicou como Arrascaeta se superou atuando ao comando de Filipe Luís. Afinal, segundo o eterno 10 da Gávea, o próprio treinador o revelou a estratégia para fazer o uruguaio jogar ainda melhor. Não à toa, fez 25 gols e deu 20 assistências na temporada.

“Essa mudança do Arrascaeta tem muito a ver com o Filipe Luís. O Filipe Luís entendeu e sabe quem é o cara que decide, que faz gol. Ele prepara tudo para o Arrascaeta chegar na área e deu mais liberdade para ele não voltar tanto, deixar outro correr. Tem que ficar perto do gol. Converso muito com o Filipe, e ele disse que tinha que colocar alguém para decidir a bola final. As jogadas são todas preparadas para o Arrascaeta chegar. Tem que utilizar o que o jogador tem de melhor. Não tem ninguém que finaliza melhor do que o Arrascaeta no Flamengo hoje. Ele inicia a jogada e chega para fazer”, encerrou.

Com a provável presença de de Arrascaeta, o Jogo das Estrelas ocorre, assim, às 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Maracanã. Mais cedo, às 16h, aliás, haverá o Jogo dos Artistas.

