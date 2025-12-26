Especulado no Atlético, volante não ficará no Flamengo

O volante Allan, que passou pelo Atlético e conquistou grandes títulos, não terá sequência no Flamengo. O clube carioca já autorizou os empresários a procurarem outro time para o atleta atuar.
A ESPN informou primeiro. Aliás, além de Allan, o atacante Michael também já foi informado da saída. Ambos já estão à procura de uma nova casa.
O Atlético monitora a situação. O treinador Jorge Sampaoli gosta do futebol de Allan, e o clube mineiro sondou para saber as condições do negócio. O Galo deve apresentar uma oferta por Allan nos próximos dias.
Allan deixou o Atlético para o Flamengo em 2023, por R$ 42,8 milhões. Contudo, nunca conseguiu deslanchar no Rubro-Negro. Na ocasião, a torcida atleticana ficou chateada com a saída do volante para um rival histórico.
