Fluminense busca Cebolinha, atacante do Flamengo

Já de olho na temporada 2026, o Fluminense segue no mercado da bola para reforçar seu elenco. Dessa forma, um dos alvos do Tricolor é um atacante rival. Trata-se de Everton Cebolinha, de 29 anos, do Flamengo.

Segundo o “ge”, em informações divulgadas nesta sexta-feira (26/12), o Tricolor já entrou em contato com o estafe do jogador buscando informações para um possível investida. Assim, caso o ponta não fique no rival, o Flu tentará uma investida para melhorar a profundidade de seu plantel. A equipe de Luis Zubeldía ainda busca a contratação de Guilherme Arana, do Atlético-MG, para a lateral esquerda.

O jogador, afinal, tem contrato apenas até o fim de 2026, o que significa que ele ficaria livre para assinar com qualquer clube a partir do primeiro dia de julho. Cebolinha, aliás, já quase deixou o Flamengo em outra oportunidade. O próprio atacante ex-Benfica revelou que teve propostas para deixar o clube ao longo da temporada, pedindo ao técnico Filipe Luís para sair. Filipinho, porém, o convenceu a permanecer. Não à toa, conquistaram o Brasileirão e a Libertadores, além do Derby das Américas e a Challenger Cup (competições do Intercontinental).

Cebolinha, que está no Fla desde 2022, atuou em 43 jogos em 2025, sendo somente 18 como titular. As outras 25 oportunidades foram saindo do banco. Assim, marcou quatro gols e deu outras quatro assistências, perdendo apenas três jogos (todos no Brasileirão) na temporada.

