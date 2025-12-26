Inter demonstra interesse no zagueiro Doria, do Atlas (MEX)

O Inter se movimenta no mercado para contratar um zagueiro. Com a saída de Vitão praticamente encaminhada para o Cruzeiro, a diretoria colorada analisa a contratação de Doria, ex-Botafogo e São Paulo.

LEIA MAIS: Internacional deseja fechar com Fabinho Soldado ainda nesta sexta-feira

Cria da base alvinegra, o defensor atualmente defende o Atlas, do México. No entanto, negocia com a equipe a rescisão antecipada do contrato, que expira no dia 30 de junho de 2027, segundo o “ge”. Aliás, ele estaria disposto a abrir mão de valores que teria direito a receber para retornar ao futebol brasileiro.

A liberação sem custos seria um trunfo para o Colorado, por conta de sua delicada situação financeira. Doria está no futebol mexicano desde 2018, quando foi contratado pelo Santos Laguna. No ano passado, trocou de clube e migrou para o Atlas.

Atualmente com 31 anos, Doria jogou no Botafogo até 2014, quando foi negociado com o Olympique de Marselha. No ano seguinte, atuou emprestado pelo São Paulo. Em seguida, defendeu Granada, da Espanha, e Yeni Malatyaspor, da Turquia.

O setor defensivo é uma das prioridades para o Inter. No Brasileirão deste ano, o time levou incríveis 57 gols.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.