Cruzeiro e Gabigol: o que pesa para a saída do atacante do clube

O Cruzeiro negocia com o Santos o empréstimo de Gabigol. A Raposa está disposta a liberar a saída do atleta, antecipando o fim do compromisso que tem validade até o fim de 2028.

Para isso, precisa discutir a composição salarial para ceder o atacante. O clube quer arcar com a menor parte dos vencimentos, considerado elevados para os padrões brasileiros. E se mostra irredutível quando a isso. Aliás, essa questão do percentual ainda é debatida entre as partes.

De férias nos Estados Unidos, Gabigol afirmou que se apresentaria ao Cruzeiro no dia 2 de janeiro, junto com o primeiro grupo de jogadores. Até agora, somente o Santos mostrou-se interessado no atacante.

O Cabuloso entende que dificilmente terá retorno financeiro em termos de direitos econômicos do atacante. Contudo, a saída do jogador aliviaria a folha salarial.

LEIA MAIS: Cruzeiro conta com dois importantes fatores na tentativa de contratar Gerson

A chegada de Tite ao Cruzeiro dificultou a sequência de Gabigol no time. Com o novo comandante, dificilmente o atacante terá espaço no time titular. Por sua vez, o jogador garantiu não ter “nada contra” o novo técnico.

A permanência de Kaio Jorge até, pelo menos, o meio do ano também favorece para uma possível saída de Gabigol. Afinal, o status do ex-Flamengo seguirá como de reserva.

Por outro lado, o atacante deseja mais oportunidades como titular. Com Leonardo Jardim, essa condição se perdeu, com Kaio Jorge tornando-se titular absoluto no ataque cruzeirense.

Gabigol terminou a temporada com 13 gols marcados e quatro assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.