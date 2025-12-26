Internacional comunica venda de promissor volante ao Orlando City

O Internacional anunciou, nesta sexta-feira (26), que chegou a um acordo com o Orlando City, dos Estados Unidos, na negociação pelo meio-campista Luis Otávio. Assim, o volante, de 18 anos, já recebeu o aval para viajar aos EUA resolver os últimos detalhes e sacramentar a negociação. A transferência renderá ao Colorado um lucro de 3,2 milhões de dólares (pouco mais de R$ 17 milhões na cotação atual).

Inclusive, o Inter negociou os 90% dos direitos econômicos de Luis Otávio dos quais era dono e ainda pode receber 20% de uma plus-valia. No caso, chegou a um acordo com o clube norte-americano para receber esse percentual em caso de uma futura venda do volante.

A venda do jogador será importante para a situação econômica do Inter, que passa por uma crise financeira com o descumprimento de acordos envolvendo negociações anteriores. Portanto, o valor da venda de Luis Otávio será essencial para o clube gaúcho quitar algumas das suas dívidas.

O promissor volante estava no Internacional desde 2023 para integrar, em um primeiro momento, as categorias de base do Colorado. Posteriormente, suas primeiras oportunidades no time principal ocorreram no ano seguinte e, nesta última temporada, teve mais espaço com o ex-técnico da equipe Roger Machado. Em 2025 foram 22 partidas. Ao todo, disputou 28 jogos, sendo cinco deles como titular. Além disso, em seu primeiro ano no grupo principal, ele conquistou o Campeonato Gaúcho.

Veja o comunicado do Internacional

O Sport Club Internacional comunica que concretizou os termos da negociação definitiva para a transferência do volante Luis Otávio ao Orlando City Soccer Club, dos Estados Unidos.

O Clube informa que o atleta foi liberado para viajar aos EUA e dar sequência aos trâmites finais da operação.

Guri do Celeiro de Ases e carinhosamente conhecido no Clube como Pastor, Luis Otávio chegou ao Inter em outubro de 2022, disputou 29 partidas pela equipe profissional e fez parte do elenco campeão gaúcho deste ano.

O Internacional agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência de sua carreira.

