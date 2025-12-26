Manchester United vence o Newcastle na abertura da rodada da Premier League

O Manchester United conquistou importante vitória na abertura da 18ª rodada da Premier League. Nesta sexta-feira (26), venceu o Newcastle por 1 a 0, em Old Trafford, com gol de Dorgu.

Agora, o United chegou a 29 pontos e assumiu a quinta colocação do Campeonato Inglês. Já os Magpies têm 23, na 11ª posição.

As duas equipes voltam a campo ainda em 2025. Na terça-feira (30), o Newcastle visita o Burnley às 16h30 (de Brasília), enquanto os Red Devils recebem o lanterna Wolverhampton.

A partida foi movimentada em Old Trafford. A primeira boa chance foi da equipe visitante. Bruno Guimarães cabeceou para grande defesa de Lammens. Contudo, não demorou muito para o Manchester United abrir o placar. Dorgu pegou a sobra dentro da área e finalizou com precisão.

Na segunda etapa, os anfitriões quase ampliaram, mas o chute de Sesko parou na trave. Do outro lado, Hall também carimbou o poste em lance de fora da área. Dalot teve uma boa oportunidade, mas mandou por cima do gol. No fim, a torcida ficou apreensiva com sete minutos de acréscimos, mas saiu do estádio com o sabor da vitória.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.