Flamengo se aproxima da contratação do zagueiro Vitão, do Internacional

O Flamengo se aproxima da contratação do zagueiro Vitão, que pertence ao Internacional. Afinal, o Colorado já havia encaminhado a venda do atleta para o Cruzeiro, entretanto a negociação travou, e o Rubro-Negro entrou forte na briga pelo defensor. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o clube gaúcho havia rejeitado a primeira oferta do Rubro-Negro. No entanto, o Flamengo ofereceu, agora, além do perdão da dívida por Thiago Maia, pagar o restante da quantia à vista, algo que fez o negócio andar. Dessa forma, a transação total gira em torno de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões).





Isso porque o Inter comprou Thiago Maia por 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação da época) em julho do ano passado. O combinado foi o pagamento dividido em 10 parcelas, entretanto o clube ainda não quitou nenhuma delas. Com a correção, a dívida atualmente gira em torno de 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões).

Antes disso, a diretoria da Raposa tinha acertado que envolveria João Marcelo na transação, mas o zagueiro não quis se transferir para o Colorado. Diante disso, o Flamengo, que tem interesse em Vitão desde o início de 2025 voltou a ser um caminho para a sequência da carreira do atleta.

Por fim, além do zagueiro, de 25 anos, o clube carioca também mira a contratação de um centroavante. No momento, Taty Castellanos, da Lazio (Itália), é o nome mais forte para reforçar o elenco, que conquistou a Libertadores e o Brasileirão em 2025.

