Botafogo tem interesse no lateral-esquerdo Rubens, ex-Atlético-MG

O Botafogo tem interesse na contratação de Rubens, ex-Atlético-MG e atualmente no Dínamo Moscou, da Rússia. Assim, o clube carioca fez uma consulta ainda inicial sobre a situação do jogador, que deu um sinal positivo para ouvir a proposta. A informação é do Bandsports.

Dessa forma, o Alvinegro conversa diretamente com o estafe do atleta, sem qualquer envolvimento, no momento, do clube russo. A expectativa é que o Glorioso tente se acertar primeiro com o lateral para depois questionar os russos sobre a viabilidade da transação.

Além do Botafogo, Cruzeiro e Corinthians também fizeram consultas ao estafe de Rubens, que chegou ao Dínamo Moscou no meio de 2025. Até o momento, ele esteve em ação em 17 partidas.

Vale lembrar que o atleta é meia de origem e também pode atuar como volante. Revelado no Galo, o lateral, de 24 anos, chegou ao clube russo pelo valor de 12 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões, à cotação da época) e tem contrato até 2030.

