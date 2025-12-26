Internacional tenta a contratação de Iago Borduchi, mas Bahia pede Bruno Gomes em troca

O Internacional tem interesse no lateral-esquerdo Iago Borduchi, do Bahia. Assim, a diretoria do Colorado entrou em contato para tentar a contratação, entretanto o Esquadrão Tricolor propôs incluir Bruno Gomes na negociação. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o Bahia iria liberar o atleta em um empréstimo com opção de compra e teria a chegada do lateral-direito. Diante desse cenário, o clube gaúcho não se interessou pela oferta e travou o negócio.

Cabe destacar que o Athletico-PR ofereceu uma oferta, nas últimas semanas, por Bruno Gomes, no valor de quatro milhões de euros (R$ 26,1 milhões). Contudo, o Inter não tem interesse, no momento, em se desfazer do jogador.

Formado nas categorias de base do Internacional, Iago Borduchi atuou com a camisa do FC Augsburg, da Alemanha, em 2019. Além disso, retornou ao futebol brasileiro em 2024 para jogar pelo Bahia, mas atualmente é reserva de Luciano Juba.

Por fim, o foco do Tricolor seria na chegada de mais um jogador para o setor. Afinal, não renovou com Santi Arias, que segue com futuro indefinido, e tem apenas Gilberto como opção para a lateral direita.

