Jogo das Estrelas: onde assistir, horário e atrações da partida festiva de Zico

Para finalizar a temporada 2025, o Jogo das Estrelas, tradicional evento de Zico, está marcado para este sábado (27), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Nesse sentido, a partida festiva, que reúne diversos craques do presente e do passado, ocorre às 18h30 (de Brasília).

Dessa forma, o jogo terá a sua 21ª edição e contará com várias estrelas. Entre os confirmados, estão Adriano, Romário, Júnior, Renato Gaúcho, Petkovic, Djalminha, Nuno Gomes (Portugal), Aldair, Verón (Argentina), Leonardo, entre outros.

Além disso, terá também jogadores que estão em atividade, como Arrascaeta, Pedro, Jorginho e Léo Ortiz, todos do Flamengo, e Breno Bidon, que se destacou com a camisa do Corinthians na final da Copa do Brasil.

Atrações do jogo dos artistas e valores dos ingressos

Antes do Jogo das Estrelas, a bola rola às 16h (de Brasília) para o Jogo dos Artistas. Entre os confirmados, estão os atores André Lamoglia, Arthur Aguiar, José Loreto e Ricardo Pereira, e os cantores Xamã, Poze e Ludmilla. Entre as duas partidas, a Portela, maior campeã do Carnaval Carioca, também irá se apresentar.

Para adquirir ingressos, o torcedor terá que acessar o site jogodasestrelas.futebolcard.com. É necessário realizar o cadastro antecipado da biometria facial. Torcedores que já realizaram a biometria no Jogo das Estrelas 2024 ou em partida com mando de Flamengo, Vasco ou Botafogo no Maracanã ou Nilton Santos não precisam fazer um novo cadastro facial.

Cabe destacar que os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. O setor Leste, por sua vez, está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), enquanto o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia).

Jogo das Estrelas

Data e Horário: sábado, 27 de dezembro, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir: SporTV

