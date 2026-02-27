Gallardo se despede do River Plate com vitória e ovacionado pela torcida

Marcelo Gallardo comandou o River Plate pela última vez na sua segunda passagem como treinador da equipe nesta quinta-feira (26). O argentino, aliás, se despediu com vitória por 3 a 1 sobre o Banfield, no Monumental de Nuñez, pela sétima rodada do Campeonato Argentino.

A equipe abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo com Martínez Quarta, que correu para abraçar Gallardo no banco de reservas durante a comemoração. Em seguida, os demais jogadores repetiram o gesto. Ainda na etapa inicial, Mauro Méndez empatou para o Banfield. No início do segundo tempo, Driussi fez o segundo gol do River. Depois, Joaquín Freitas marcou o terceiro e definiu o resultado.

Além do resultado, a torcida organizou homenagens ao treinador nas arquibancadas do Monumental. Os torcedores entoaram cânticos e aplaudiram Muñeco durante a partida.

Times brasileiros foram pedra no sapato

Dessa forma, Marcelo Gallardo encerra sua segunda passagem pelo clube, iniciada em agosto de 2024, sem títulos. Na atual temporada, o River também ficou fora da Copa Libertadores após 11 participações consecutivas. Ao longo desse período, o treinador comandou a equipe em 86 partidas, com 36 vitórias, 32 empates e 18 derrotas.

Vale destacar que, durante essa segunda passagem de Gallardo, os clubes brasileiros foram pedras no sapato do River Plate. Em 2024, o time alcançou as semifinais da Libertadores, quando acabou eliminado para o Atlético-MG após derrota por 3 a 0 em Belo Horizonte. Na temporada seguinte, os Millonarios caíram nas quartas de final diante do Palmeiras, com derrotas no Monumental e no Allianz Parque.

Ao todo, Gallardo deixa o comando do River Plate com 498 partidas, 259 vitórias, 139 empates e 100 derrotas, somando as duas passagens.

Veja os títulos de Marcelo Gallardo pelo River Plate

Copa Libertadores: 2015 e 2018

2015 e 2018 Copa Sul-Americana: 2014

2014 Recopa Sul-Americana: 2015, 2016 e 2019

2015, 2016 e 2019 Copa Suruga: 2015

2015 Copa Argentina: 2015-16, 2016-17 e 2018-19

2015-16, 2016-17 e 2018-19 Supercopa Argentina: 2017 e 2019

2017 e 2019 Campeonato Argentino: 2021

2021 Trofeu de Campeones da Liga Profissional: 2021

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.