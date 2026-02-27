Lanús, na prorrogação, é campeão da Recopa em cima do Flamengo

Nção deu para o Flamengo e pela primeira vez em sua história, o Lanús é campeão da Recopa Sul-Americana. A conquista veio na noite desta quinta-feira, 26/2, no Maracanã, quando o time argentino perdeu no tempo normal por 2 a 1. Como venceu na ida, por 1 a 0, O resultado levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, uma cabeçada de Canales aos 12 minutos do 2º tempo da prorrogação e um gol de Bou no último lance, garantiram o placar final em 3 a 2.
Nos 90 minutos, Castillo abriu o placar para os argentinos em falhas de Ayrton Lucas e de Rossi. Mas ainda no primeiro tempo Arrascaeta empatou de pênalti. Na etapa final, drama. Mas o Rubro-Negro chegou à virada aos 39, gol de Jorginho, também de pênalti. Aí veio a prorrogação…
O Lanús chegou à decisão por ser o atual campeão da Sul-Americana, enquanto o Flamengo disputava a Recopa por ser o atual campeão da Libertadores. Além disso, o Rubro-Negro havia conquistado o título em 2020, em cima do Del Valle e vice em 2023, após perder para o mesmo Del Valle.
Lanús marca no erro do Flamengo
No primeiro tempo, sob chuva, o Flamengo, com um esquema 4-3-2-3-1, com Plata de 9 e Pedro no banco, além de Samuel Lino compondo entre os reservas, foi só ataque. Logo nos primeiros minutos, teve duas chances claras com Arrascaeta, com o goleiro Losada fazendo duas defesas dificílimas, e Plata quase fazendo um golaço ao pegar a bola na sua defesa e chegar à área chutando fora. Apesar da pressão inicial, foi o Lanús que saiu na frente num lance de falha dupla do Flamengo. Rossi, no meio de campo, tocou para Ayrton Lucas. O lateral, não percebendo a marcação, atrasou mal para o goleiro e ainda escorregou. Com isso, Castillo aproveitou, driblou Rossi e chutou da intermediária direto para o gol vazio.
Arrascaeta empata
A arquibancada ficou irritada com Ayrton Lucas cada vez que o lateral tocava na bola. Mesmo assim, o Flamengo seguiu em cima, conseguindo bons avanços pela direita com Varela. Inclusive, foi em um cruzamento do lateral que se originou o gol de empate. O uruguaio cruzou, e Carrera, ajudando na marcação, acabou colocando o braço na bola. Pênalti que Arrascaeta converteu aos 36, deixando tudo igual.
Fla vira no segundo tempo com novo pênalti
O segundo tempo começou como se esperava, com o Flamengo em cima e o Lanús na retranca. Como os chuveirinhos não resultavam em nada e a torcida rubro-negra já estava impaciente, aos dez minutos Filipe Luís (em seu jogo 100 no comando do Flamengo) começou a mudar alguns jogadores. Primeiramente, Cebolinha e Pedro nas vagas de Samuel Lino e Carrascal. Quase em seguida, Jorginho e Paquetá nos lugares de Everton Araújo e Plata. Após a parada para reidratação, o Mengo teve grande oportunidade em chute de Paquetá na área para defesa de Losada.
A pressão era total, Filipe Luís tirou o lateral Varela e colocou o atacante Bruno Henrique para o abafa. Aos 39, o Flamengo conseguiu, enfim, o gol. Arrascaeta foi derrubado por Guidara e Sepúlveda em cima da linha. Novo pênalti. Desta vez, depois de três minutos de reclamações do Lanús, Jorginho foi quem cobrou com seu tradicional pulinho: 2 a 1. Nos minutos finais, duas chances para ambos os lados, mas o jogo caminhou para a prorrogação.
Prorrogação: Lanús revira e é campeão!
Sem Danilo e com Leo Ortiz em seu lugar na defesa, o Flamengo permaneceu com a bola e jogando na intermediária de ataque, com muito toque de bola e chuveirinhos infrutíferos. Conforme o tempo passou, era visível o nervosismo de ambos os lados. O Flamengo sempre com a bola e sem espaço, assustando já no segundo tempo da prorrogação numa cabeçada de Bruno Henrique.
Nos minutos finais, o zagueiro Leo Pereira ficou sem condições de jogo. Como o Flamengo tinha feito todas as alterações, ele virou atacante para fazer número. Naquele momento, o Mengo estava com Cebolinha adaptado na lateral direita, Léo Pereira fazia número e Ayrton Lucas se arrastava em campo. Assim, o Lanús aproveitou. Aos 12 minutos da prorrogação, o Lanús achou um escanteio. A cobrança foi na cabeça de Canales entre Paquetá e Jorginho. O Lanús empatava o jogo. O Flamengo, no cansaço, foi para cima e deixou um buraco na defesa para, no último lance do jogo, Walter Bou receber na cara de Rossi, driblou o goleiro e mandou para o gol. O Lanús, o “maior time de bairro do mundo”, calou a maior torcida do Brasil. O Mengo perdeu seu segundo título no ano (na Supercopa deu Corinthians). Que começo de ano, Flamengo…
FLAMENGO 2×3 LANÚS (ARG) (na prorrogação)
Recopa Sul-Americana 2026 – Final (Jogo de volta)
Data: 26/2/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 64.470
Renda: R$ 8.692.290,00
Gols: Castillo,28’/1ºT (0-1); Arrascaeta, de pênalti, 36’/2ºT (1-1); Jorginho, de pênalti, 39’/2ºT (2-1); Canales, 13’/2ºT da prorrogação (2-2); Walter Bou, 17’/2ºT da prorrogação (2-3)
FLAMENGO: Rossi; Varela (Bruno Henrique, 29’/2ºT) Danilo (Leo Ortiz, 2’/1ºt da prorrogação), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho, 18’/2ºT) e Arrascaeta; Carrascal (Pedro,12’/2ºT), Samuel Lino (Cebolinha, 12’/2ºT) e Plata (Paquetá, 18’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
LANÚS: Losada; Guidara, Carlos Izquierdoz, Canale e Sasha Marcich; Medina, Agustin Cardozo (Biafore, 5’/1ºT da prorrogação), Eduardo Salvi (Sepúlveda, 18’/2ºT) e Marcelino Moreno (Aquino, 24’/2ºT); Carrera (Besozzi, 24’/2ºT) e Rodrigo Castillo (Walter Bou, 5’/1ºt da prorrogação). Técnico: Mauricio Pellegrino.
Árbitro: Gustavo Tejera (URU)
Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU)
VAR: Andrés Cunha (URU)
Cartões amarelos: Pulgar, Paquetá (FLA); Carrera, Guidara (LAN)
Cartões vermelhos: –
