Roberto Assaf: “Afinal, Quando o Flamengo vai demitir Filipe Luís?”

O Flamengo, apático, errando em todos os aspectos, tomou um gol ridículo do Lanús.Empatou no pênalti, na primeira etapa. Depois, fez um segundo tempo sem qualquer imaginação, praticamente sem levar perigo ao adversário. Mas virou em nova penalidade. Na prorrogação, um futebol enervante, sem qualquer criatividade, tomou mais um dos gringos.Assim, entregou mais um título, a Recopa Sul-Americana, aos argentinos. Lanús 3 a 2. Quando vai demitir Filipe Luis?

O Flamengo iniciou com Paquetá, Pedro e Éverton Cebolinha no banco. Vai entender. Ninguém interfere no trabalho de Filipe Luis. O Lanús, contrariando as expectativas, avançou a marcação, e tentou pressionar, voltando com eficiência para fechar os espaços, dificultando a movimentação do time carioca, que só encontrou – nos primeiros 35 minutos – duas chances para chutar, com Carrascal, aos cinco, defesa de Losada e aos 25: a bola sobrou para Plata, que ganhou na velocidade, mas concluiu de forma bizarra, para fora. Aos 29, Rossi e Ayrton Lucas, notadamente o lateral, que atrasou curto, permitiram que Castillo driblasse o goleiro e chutasse de longe, para fazer 1 a 0. Um horror. O quadro era sóbrio, quando Varela cruzou e Carrera defendeu com o braço. Arrascaeta cobrou à direita e empatou: 1 a 1. Eram 36. Ficou nisso.

Flamengo acha um gol e vai à prorrogação

O Flamengo voltou atabalhoado, errando passes em excesso, sem capricho, com lentidão, devolvendo a bola aos argentinos com facilidade. Não havia sincronismo. E o técnico, como sempre lamentável, não mexia na equipe. Aos 12, o que chamam de treinador lançou Pedro e Éverton Cebolinha, e aos 18, Jorginho e Lucas Paquetá. O time continuou errando. E o Lanús também trocou, para dar mais fôlego à marcação. Já no desespero, Filipe Luis, que escala mal, substitui pior ainda, e não mostra repertório para ser técnico rubro-negro. Éverton Cebolinha foi jogar de lateral-direito. Não pode ser sério. Aos 37, Sepúlveda derrubou Arrascaeta na área. Jorginho chutou no meio da meta e acertou: 2 a 1. Mas quem passou a atacar, na sequência, foi o time argentino.

O Flamengo retomou o controle, mas sem eficiência. A partida entrou nos acréscimos. Losada exagerava na cera e não levava cartão. Dois a dois no agregado. Prorrogação. O futebol das equipes, no entanto, não mudou. O Rubro-Negro era um bando, que rezava pela sorte, e o Lanús segurava a retranca. O árbitro não conta as longas paradas forçadas dos gringos. Fim do primeiro tempo. Nada aconteceu. Na etapa derradeira, os jogadores dos dois times se arrastavam. Aos 117 minutos, Canale aproveitou escanteio e cabeceou para fazer 2 a 2. Aos 120, Aquino, livre, enfiou 3 a 2.

A pergunta é uma só: quando vão mandar Filipe Luis embora? Ainda vão esperar a decisão do Estadual?

