Rossi cobra elenco do Flamengo e pede cabeça fria após vice na Recopa

O Flamengo deixou escapar a chance de conquistar o bicampeonato da Recopa Sul-Americana ao perder para o Lanús por 3 a 2 nesta quinta-feira (26). Após o apito final no Maracanã, o goleiro Rossi traduziu o sentimento de frustração dos mais de 60 mil torcedores presentes. O arqueiro reconheceu que o time falhou em um momento de desatenção fatal, justamente quando a decisão caminhava para os pênaltis.

Ao comentar o lance que selou o título argentino, ele foi direto:

“O que eu posso falar para o torcedor? Obviamente eles estão chateados. Queriam comemorar, e a gente também queria. No primeiro jogo, fomos abaixo; conseguimos melhorar aqui. Tomamos um gol no primeiro tempo, mas conseguimos virar e levar para a prorrogação. No lance final, uma bola na área e uma distração: o cara cabeceou sozinho”.

A postura do camisa 1 foi de blindar o comando técnico e focar no desempenho dos atletas dentro das quatro linhas. Ele afirmou categoricamente que os jogadores precisam responder pelos resultados negativos e não apenas o treinador Filipe Luís:

“Não posso falar muito. A gente tem que continuar trabalhando e melhorando, porque ainda falta muito no ano. Todo mundo vai estar muito chateado. O presidente, o torcedor… Mas quem responde dentro de campo são os jogadores, não é nem o Filipe. É manter a cabeça fria”.

Flamengo busca reação imediata no Campeonato Carioca

A derrota para o Lanús acende o sinal de alerta no Ninho do Urubu devido à sucessão de erros defensivos cometidos no tempo extra. O Flamengo agora possui pouquíssimo tempo para digerir o vice-campeonato e reorganizar a casa para os próximos compromissos da temporada. O calendário exige foco total na semifinal do Campeonato Carioca, que acontece já na próxima segunda-feira (02). O adversário será o Madureira, em um confronto que ganha contornos de decisão emocional após o tropeço internacional no Maracanã.

Filipe Luís terá poucos treinamentos para corrigir os problemas de posicionamento que o próprio goleiro apontou logo após a partida. Aparentemente, vencer o torneio estadual tornou-se o único caminho imediato para amenizar o clima de instabilidade gerado pela perda do título continental.

