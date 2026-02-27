‘A culpa é nossa’: Danilo vê Flamengo devendo futebol e valida protestos

O Flamengo deixou o gramado sob protestos após a derrota por 3 a 2 para o Lanús na final da Recopa. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Danilo reconheceu que o time não cumpre as expectativas geradas pelo alto investimento e pela qualidade dos jogadores. O defensor não fugiu da responsabilidade pelo momento conturbado e deu voz ao sentimento das arquibancadas.

“É um momento difícil. Temos que manter a cabeça baixa, os torcedores estão certos. As expectativas para este time são altas por causa de toda a qualidade e de todos os investimentos. E elas não estão sendo cumpridas. A culpa é nossa”, declarou o atleta.

A cobrança interna ganhou tom de desabafo sobre a postura necessária para reverter a crise técnica e física. Danilo destacou que jogadores grandes precisam provar seu valor justamente em situações de pressão extrema. Para o zagueiro, o protesto da Nação é legítimo diante do que o time entrega em campo: “Os torcedores têm razão em protestar contra a equipe. Cabe a nós manter a cabeça baixa e trabalhar. Jogadores fortes e grandes trabalham para sair desse tipo de situação. Agora é a hora de provar o tamanho do nosso grupo como time e como jogadores”.

Zagueiro exige que cada jogador do Flamengo assuma sua responsabilidade

O revés continental aumenta a temperatura no Ninho do Urubu, especialmente após o vice na Supercopa do Brasil e o início instável no Campeonato Carioca. Danilo foi além na análise e exigiu um comprometimento coletivo para corrigir os rumos da temporada. O defensor apontou que diversos fatores contribuíram para o tropeço:

“Que cada um assuma a sua responsabilidade. Houve fatores físicos, fatores técnicos e problemas de desempenho. Todos devem assumir a responsabilidade porque é assim que funciona em um time grande”.

A pressão sobre o técnico Filipe Luís e seus comandados atinge o ápice com as críticas da imprensa internacional, que viu um Flamengo exausto e sem ideias no Maracanã. Com a maior contratação da história do futebol brasileiro no elenco – o meia Lucas Paquetá -, o clube agora precisa justificar as cifras dentro das quatro linhas.

O foco volta para o Campeonato Carioca, semifinal na segunda-feira (02) contra o Madureira, e Brasileiro, onde o time ocupa a 11ª colocação com quatro pontos em três jogos. A resposta imediata é fundamental para evitar que a crise se arraste e comprometa os demais objetivos de 2026.

