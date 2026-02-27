Jogador do Palmeiras comemora título do Lanús sobre o Flamengo na Recopa

A noite de quinta-feira (26) terminou com festa argentina no Maracanã e repercussão imediata em São Paulo. Formado no Lanús, o atacante Flaco López, atualmente no Palmeiras, celebrou publicamente o título da Recopa Sul-Americana conquistado pelos argentinos diante do Flamengo. O gesto conectou o passado do jogador ao presente de um rival direto do time que ele defende no Brasil.

O Lanús superou o Flamengo por 3 a 2 no Rio de Janeiro e garantiu um título inédito em sua história continental. O Rubro-negro venceu os argentinos por um gol de diferença no tempo regulamentar e levou a decisão para a prorrogação, mas já sem muitas possibilidades de substituição O cenário manteve o desfecho aberto até os minutos finais.

Quando o duelo caminhava para os pênaltis, o time argentino empatou com Canale nos minutos finais do segundo tempo da prorrogação e retomou a vantagem no agregado. Na sequência, o time argentino aproveitou nova desatenção defensiva dos donos da casa, marcou o terceiro gol e confirmou o título aos 122 minutos.

Vaga garantida diante do Palmeiras

O resultado e a celebração de Flaco ganha contorno adicional pelo histórico recente entre os envolvidos. Isso porque o Rubro-Negro garantiu a vaga na Recopa ao conquistar a Libertadores 2025 justamente sobre o Palmeiras, atual equipe do atacante.

Flaco iniciou a trajetória no Lanús em 2017 e estreou como profissional em 2020. Por lá, disputou 58 partidas, marcou 21 gols e distribuiu cinco assistências antes de seguir para o futebol brasileiro. Em 2026, ele lidera a artilharia alviverde de Abel Ferreira.

E o Flamengo?

Do lado carioca, a derrota amplia a pressão neste início de temporada. Os cariocas perderam a Supercopa do Brasil para o Corinthians e agora soma o vice da Recopa. Em meio à pressão, o técnico Filipe Luís terá pouco intervalo para reorganizar a equipe.

O Rubro-Negro está com vaga encaminhada para decisão do Campeonato Carioca, e o desempenho nas próximas partidas pode influenciar as decisões da diretoria, que avalia o departamento de futebol.

