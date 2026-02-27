Oitavas da Champions League terão duelo entre Real e City; veja os confrontos

A Uefa realizou nesta sexta-feira (27), em sua sede na Suíça, o sorteio que determinou os confrontos das oitavas de final da Champions League. Dois duelos, inclusive, chamaram atenção: Real Madrid x Manchester City e Chelsea x Paris Saint-Germain.

Os oito clubes com melhor desempenho na primeira fase têm a vantagem de disputar o jogo de volta das oitavas em casa. Porém, se um desses times for eliminado, o adversário que avançar herdará esse benefício nas etapas seguintes.

O primeiro duelo sorteado colocou frente a frente Real Madrid e Manchester City. Inclusive, nas últimas dez edições, espanhóis e ingleses já se encontraram sete vezes em confrontos eliminatórios, com quatro classificações do time de Madri e duas da equipe comandada por Pep Guardiola. Porém, na fase inicial desta temporada, o City venceu o confronto disputado na Espanha por 2 a 1.

Atual campeão europeu, o Paris Saint-Germain reedita com o Chelsea a final do Mundial de Clubes. Na ocasião, mesmo apontado como favorito, o clube francês foi superado por 3 a 0. Assim, quem avançar desse duelo enfrentará, nas quartas de final, o vencedor de Galatasaray x Liverpool.

Por outro lado, o Arsenal, que terminou a fase de liga com a melhor campanha, terá pela frente o Bayer Leverkusen. Aliás, se confirmar o favoritismo, poderá encarar nas quartas o classificado de Bodo/Glimt x Sporting.

Assim, as partidas das oitavas de final estão marcadas para o período entre 10 e 18 de março. A decisão será disputada no dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

Veja os confrontos das oitavas da Champions League:

Real Madrid x Manchester City

Bodo/Glimt x Sporting

Chelsea x PSG

Newcastle x Barcelona

Galatasaray x Liverpool

Atlético de Madrid x Tottenham

Atalanta x Bayern de Munique

Bayer Leverkusen x Arsenal

