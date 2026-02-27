Santos convence, respira e ganha tempo para Vojvoda organizar a equipe

Depois de semanas marcadas por protestos, instabilidade política e cobrança intensa sobre a comissão técnica, o Santos, enfim, conseguiu dar um respiro de alívio. A eliminação no Campeonato Paulista abriu um intervalo sem compromissos oficiais até dez de março, e a vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, nesta quinta-feira (26), trouxe a paz que faltava na Vila Belmiro.

O resultado, construído com dois gols de Neymar, tirou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e reduziu a pressão sobre o trabalho de Juan Pablo Vojvoda. Internamente, a avaliação é de que o triunfo foi determinante para conter um cenário de crise que poderia ter consequências mais drásticas.

Além do placar, o desempenho agradou. Mesmo promovendo cinco alterações no time titular, o Santos mostrou organização, intensidade e controle do jogo em boa parte do confronto. Uma derrota, por outro lado, poderia acelerar uma troca no comando técnico, algo que perdeu força após a resposta dentro de campo.

Com o calendário mais leve, o clube direciona atenções à parte física. Neymar, que completou duas partidas consecutivas atuando durante os noventa minutos, entra em um período estratégico de recuperação. A comissão técnica trabalha para mantê-lo em plenas condições para os próximos compromissos antes da convocação da seleção brasileira.

O camisa dez ainda deve atuar contra Mirassol, fora de casa, e diante do Corinthians, na Vila Belmiro. Esses jogos antecedem a lista do técnico Carlo Ancelotti, prevista para o dia 19 de março.

Outro nome que tende a se beneficiar da pausa é Gabigol. Em recuperação de uma tendinite, o atacante não saiu do banco contra o Vasco e terá tempo para evoluir fisicamente e se adaptar melhor às ideias da comissão técnica.

Santos também precisa trabalhar no extracampo

Além disso, fora das quatro linhas, a diretoria também atua para resolver pendências. Afinal, o clube quitou uma dívida com o Arouca, referente à contratação do zagueiro João Basso, o que deve encerrar o transfer ban imposto pela Fifa. A expectativa é de que a liberação seja oficializada na segunda-feira (2).

Com isso, o Santos poderá registrar novos jogadores, incluindo o volante uruguaio Cristian Oliva. A busca por um zagueiro segue no mercado, embora a diretoria reconheça limitações financeiras e adote cautela nos movimentos.

