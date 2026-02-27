Filipe Luís vive pior crise no Flamengo e cobranças aumentam

O Flamengo vive a pior crise sob o comando do técnico Filipe Luís. Apesar do sucesso em 2024 e 2025, o treinador não conseguiu repetir o desempenho no início deste ano e enfrenta um período de desgaste interno e externo. Afinal, as cobranças aumentaram, tanto internamente quanto nas arquibancadas, após os vices na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana.

Após a derrota para o Lanús por 3 a 2, a torcida subiu o tom nas arquibancadas e xingou o técnico pela primeira vez. Contudo, Filipe Luís ainda tem respaldo da diretoria, segundo o “ge”. Há confiança internamente de que o trabalho vai evoluir e há outras prioridades. Porém, o treinador vive algo inédito: ter que controlar uma crise interna.

O desgaste na relação começou no processo de renovação. Afinal, houve um esforço considerado fora do comum para que o treinador fosse mantido. Além disso, o Flamengo atendeu a pedidos e buscou jogadores que o treinador gostaria que fossem contratados. Dessa forma, a cobrança por resultados cresceu. Até aqui, o desempenho é ruim.

Apesar do desgaste, o Flamengo não vê a troca no comando como solução. Mas o treinador precisa se reinventar e dar uma resposta para a torcida. Em meio a crise, o Rubro-Negro volta a campo na próxima segunda-feira (2), às 21h (de Brasília), contra o Madureira, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Carioca. Na ida, venceu por 3 a 0. O título estadual, aliás, virou prioridade neeste momento.