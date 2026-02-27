Corinthians recusou duas propostas por Matheuzinho nesta janela

O Corinthians decidiu fechar a porta para o mercado e recusou duas propostas pelo lateral-direito Matheuzinho na última janela de transferências. Uma delas partiu de um clube da Premier League, mas não avançou. Internamente, a avaliação é de que não é o momento de negociar um jogador considerado essencial no planejamento da comissão técnica.

A diretoria, junto com o departamento de futebol, entende que Matheuzinho ocupa papel estratégico no esquema de Dorival Júnior. Muito por conta de um começo de ano marcado por um calendário pesado, com pelo menos quatro competições em disputa. A manutenção da base, neste cenário, virou prioridade.

Titular da lateral direita há dois anos, o jogador tem contrato válido até o fim de 2028 e também não manifestou interesse em deixar o clube. Pelo contrário. O entendimento é de alinhamento entre atleta e Corinthians quanto à continuidade do trabalho.

Jogador deve ganhar valorização no Corinthians

Diante do assédio europeu e da importância dentro do elenco, o clube já discute internamente uma valorização contratual. A ideia é se reunir com o defensor em breve para tratar do tema. A avaliação é de que Matheuzinho merece reconhecimento maior, tanto pelo status de dono da posição quanto pelo peso que teve em conquistas recentes.

As propostas recusadas previam salários bem acima do que o lateral recebe atualmente, mas não sensibilizaram a diretoria. Em fevereiro de 2024, o Corinthians adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por quatro milhões de euros, valor que girava em torno de vinte e um milhões de reais na cotação da época.

Hoje, a multa rescisória está fixada em R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 616 milhões) para clubes do exterior, números que reforçam a intenção do clube em só discutir uma saída em condições consideradas irrecusáveis.

Além de Matheuzinho, Dorival Júnior conta com Pedro Milans e Jacaré como opções para o setor, mas o titular segue como referência e peça central no desenho do time alvinegro.

