Carlos Miguel chega à semifinal do Paulistão defendendo escrita pelo Palmeiras

Carlos Miguel chega com moral para a semifinal do Campeonato Paulista. Afinal, destaque na vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, na quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro carrega um dado que chama atenção. Desde que assumiu a vaga de titular, ainda não sabe o que é perder jogando em casa.

O camisa 1 tomou conta da posição na reta final da última temporada e, desde então, soma doze partidas como mandante, divididas entre Allianz Parque e Arena Crefisa Barueri. Nesse recorte, o Verdão acumulou oito vitórias e quatro empates, mantendo a invencibilidade sob o comando do goleiro.

As cinco derrotas de Carlos Miguel pelo clube aconteceram longe de seus domínios ou em campo neutro, como na final da Libertadores diante do Flamengo. Em casa, porém, o desempenho segue sólido e consistente, algo valorizado internamente às vésperas de um jogo decisivo.

Contra o Fluminense, o goleiro voltou a ser determinante. Foram seis defesas ao longo da partida, duas delas em finalizações consideradas de alto grau de dificuldade. Mesmo assim, ele tratou o bom momento com naturalidade e preferiu projetar o próximo desafio.

“Toda partida para mim é algo novo. Essa já foi, agora irei trabalhar para fazer uma grande partida na próxima, também muito importante. Sigo bem, sigo evoluindo e vou evoluir por muitos e muitos anos”, declarou.

Carlos Miguel próximo de outra marca no Palmeiras

Com vinte e três jogos disputados pelo Palmeiras, Carlos Miguel está próximo de alcançar uma marca simbólica na carreira. O Corinthians, antigo clube do goleiro, ainda lidera como a equipe pela qual ele mais atuou, com vinte e seis partidas.

Agora consolidado como titular no Verdão, o camisa um persegue seu primeiro título pelo clube. Neste domingo (01/3), o Palmeiras enfrenta o São Paulo, às vinte e trinta, na Arena Crefisa Barueri, em jogo único que vale vaga na final do Campeonato Paulista.

