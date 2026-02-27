Vasco assume lanterna do Brasileirão e se afunda em crise

O Vasco voltou a assumir a lanterna do Brasileirão após quase sete anos. O Cruz-Maltino perdeu para o Santos por 2 a 1, nesta quinta-feira (26), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do campeonato, e agravou a crise. Nas últimas semanas, o Gigante da Colina enfrentou momentos de turbulência. Afinal, sofreu com a rescisão do meia Philippe Coutinho e a demissão do técnico Fernando Diniz.

A última vez que o Vasco ocupou a lanterna do Brasileirão aconteceu na 7ª rodada de 2019. Na atual edição, o Cruz-Maltino tem 8,3% de aproveitamento, com três derrotas e um empate em quatro jogos. Ao todo, marcou três gols e sofreu seis gols. Os números, aliás, apontam desequilíbrio. Afinal, precisa de 28,3 finalizações para marcar um gol, enquanto sofre um a cada seis finalizações, segundo o “SofaScore”.

Após a demissão do técnico Fernando Diniz, o auxiliar permanente Bruno Lazaroni teve a missão de comandar o time contra o Santos. O Vasco teve mais posse de bola e finalizou mais vezes, no entanto, pecou na conversão. Afinal, apenas duas das 16 finalizações foram no alvo. O Peixe, por sua vez, acertou quatro de oito tentativas na direção do gol — e marcou duas vezes com Neymar.

Em meio a crise, o Vasco segue de olho no mercado em busca de um novo treinador. A diretoria vascaína prioriza nomes desempregados e, por isso, Renato Gaúcho é o nome favorito para assumir o comando. Contudo, há outros nomes no radar, como Arthur Jorge e Marcelo Gallardo, que se despediu do River Plate, da Argentina, nesta quinta (26). Já o ex-Botafogo, no entanto, não pretende sair do Catar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.