Tribunal cancela julgamento de ex-jogador da seleção francesa acusado de estupro

A Justiça francesa anulou a decisão que levaria Wissam Ben Yedder, ex-atacante da seleção francesa, a julgamento por estupro e tentativa de agressão sexual. A câmara de instrução do Tribunal de Apelação de Aix-en-Provence revisou um recurso da defesa e invalidou a acusação formalizada em novembro de 2025.

De acordo com fontes judiciais, que confirmaram a decisão à AFP após reportagem do jornal L’Équipe, a medida se fundamentou na “falta de provas suficientes” para manter o processo. A advogada de defesa, Sophia Kerbaa, declarou à agência de notícia francesa: “Estamos muito satisfeitos com a decisão. Meu cliente sempre proclamou sua inocência”.

“A câmara de instrução do Tribunal de Apelação de Aix-en-Provence [sul da França] anulou, em 26 de fevereiro, a acusação de 3 de novembro de 2025 contra o jogador de futebol Wissam Ben Yedder por estupro e tentativa de estupro”, divulgou a AFP.

Irmão envolvido

Ben Yedder e o irmão dele, Sabri, receberam indiciamento em 2023 após denúncias feitas por duas mulheres com quem mantiveram relacionamento. Após as acusações — que reuniam estupro, tentativa de estupro e agressão sexual —, a Justiça havia determinado que o jogador comparecesse ao tribunal criminal departamental de Alpes-Maritimes para esclarecimentos.

Histórico de Ben Yedder

O jogador tem aparecido constantemente em páginas policiais desde o fim da passagem pelo Monaco, em 2024. Em novembro do mesmo ano, a Justiça o condenou a dois anos de prisão com pena suspensa por agressão sexual cometida em setembro. Esse crime teria ocorrido após encontro com uma jovem em Cap d’Ail, próximo ao microestado francês.

Consta nos autos que ele conheceu a mulher durante uma noite em que estava embriagado. Durante o encontro, tocou a vítima de forma inapropriada dentro do carro e se masturbou em seguida, ainda diante da moça. A jovem denunciou o caso imediatamente, e as autoridades o detiveram.

Também em 2024, em setembro, o tribunal correcional de Nice condenou o atleta por violência doméstica contra a então companheira. As autoridades aplicaram multa de 90 mil euros por agressões físicas contra a mulher.

Ben Yedder, de 35 anos, soma passagens por Monaco e Sevilla, além de 19 partidas e três gols pela seleção francesa. A anulação encerra a tramitação desse processo específico na instância de apelação.

