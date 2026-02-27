EDIÇÃO DIGITAL
Jogada10
Sócio do Real expulso por saudação nazista se defende com justificativas bizarras
Por
Jogada10
Publicado às 11h02 de 27/02/2026
Sócio do Real expulso por saudação nazista se defende com justificativas bizarras -
Jogada10
Flagrado por câmeras de TV, Antonio Galvez diz que tem filhos negros, se veste de mulher e pensou que 'nazi' era uma marca de bebida alcóolica
