Sócio do Real expulso por saudação nazista se defende com justificativas bizarras

Flagrado por câmeras de TV, Antonio Galvez diz que tem filhos negros, se veste de mulher e pensou que 'nazi' era uma marca de bebida alcóolica
