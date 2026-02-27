Fluminense empresta Lezcano para o Olimpia, do Paraguai

O Fluminense acertou o empréstimo de Rubén Lezcano para o Olimpia, do Paraguai. O Tricolor emprestou o meia paraguaio até o fim de 2026, com opção de compra, de acordo com o “ge”. Sem espaço com o técnico Luis Zubeldía, o jogador busca mais minutos e ainda sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026.

O Paraguai voltou a classificar para a Copa do Mundo após 16 anos. Lezcano, de 22 anos, é uma das promessas do futebol paraguaio. Antes de chegar ao Fluminense, o jogador foi eleito o melhor meio-campista do Campeonato Paraguaio, em 2024. Contudo, não conseguiu se firmar no Tricolor das Laranjeiras.

Lezcano tinha propostas do Brasil, mas deu preferência em retornar para o seu país. No início do ano, o jogador chegou a recusar uma proposta do Cerro Porteño porque tinha esperança de receber mais chances no Fluminense. Mas isso não aconteceu. Dessa forma, ele mudou de ideia sobre a permanência e, por isso, decidiu sair.

Contratado pelo Fluminense em fevereiro do ano passado junto ao Libertad por cerca de R$ 29 milhões, Lezcano recebeu poucas chances no Fluminense. Em 2025, o Tricolor teve três comissões técnicas, o que dificultou a adaptação e resultou na falta de oportunidades. Ao todo, atuou apenas em 13 jogos e marcou um gol.

