Acosta iguala gols de 2025 e vive grande fase no Fluminense

Destaque do Fluminense na temporada, Lucho Acosta vive uma fase goleadora. Afinal, o meia argentino tem desfrutado do bom momento com a camisa tricolor e igualou o número de gols marcados em 2025. O jogador, aliás, marcou o gol tricolor na derrota diante do Palmeiras por 2 a 1, na última quarta-feira (25), em Barueri, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Em 2026, Lucho Acosta soma três gols e duas assistências em dez jogos. Ou seja, são cinco participações diretas em dez partidas, com média de uma participação a cada 180 minutos. No ano passado, o argentino marcou três gols e deu três assistências em 23 partidas disputadas nos primeiros quatro meses vestindo a camisa do Fluminense.

Todos os três gols marcados por Lucho Acosta foram no Brasileirão. Dessa forma, o argentino foi determinante para as vitórias sobre Grêmio e Botafogo, além de destaque do time na derrota diante do Palmeiras. No jogo contra o Alviverde, aliás, ele sentiu um problema muscular na perna esquerda em um lance em que quase marcou o gol. Já as duas assistências foram nas vitórias sobre Botafogo e Maricá, no Carioca.

O Fluminense contratou Lucho Acosta em agosto do ano passado por cerca de R$ 22 milhões por 100% dos direitos econômicos junto ao Dallas FC, dos Estados Unidos. O meia argentino, de 31 anos, assinou contrato até o final de 2028. Ao todo, ele soma 33 jogos, seis gols e cinco assistências com a camisa tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.