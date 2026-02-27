Gabigol não entra em campo por decisão técnica e chama atenção no Santos

O principal nome contratado pelo Santos para a temporada terminou a noite de quinta-feira (26/2) sem sair do banco. Mesmo à disposição, Gabigol não participou do triunfo por 2 a 1 diante do Vasco, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A ausência, aliás, foi por escolha técnica de Juan Pablo Vojvoda.

Desde o início, o treinador avaliou que o desenho do confronto pedia outra característica no ataque e apostou em Thaciano entre os titulares. Ao longo da partida, o cenário não mudou. Nem mesmo quando promoveu alterações, já nos minutos finais, Vojvoda optou por Gabriel Barbosa. Na vaga do titular, quem entrou foi Gabriel Menino.

Após o apito final, o argentino assumiu a responsabilidade pela decisão e fez questão de valorizar o camisa 9.

“Foi uma questão técnica. O Gabriel é muito importante para o Santos. Foi uma escolha técnica. Sou o responsável por isso. Ele já ajudou e vai seguir ajudando. Ele se entrega ao máximo. Pode não marcar em um jogo ou outro, mas é um goleador que respeito muito e está conosco”, afirmou.

Até aqui, Gabigol disputou nove partidas na temporada, oito delas como titular, com quatro gols e duas assistências. O duelo desta quinta marcou a primeira vez, desde o retorno ao clube, em que o atacante foi relacionado e não entrou em campo. Com uma semana livre pela frente, o jogador vê o período como oportunidade para ganhar espaço novamente e convencer a comissão técnica de que merece retomar a condição de titular.

Santos respira no Brasileiro

Aliás, o resultado diante do Vasco trouxe alívio momentâneo. Afinal, com os três pontos, o Santos deixou a última colocação e subiu para o décimo terceiro lugar, somando quatro pontos no Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.