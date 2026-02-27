Anselmi ganha paz no Botafogo com classificação na Libertadores

O Botafogo ganhou dias de tranquilidade para trabalhar. Com a classificação para a terceira fase preliminar da Libertadores, o Alvinegro recuperou o fôlego e ganhou um pouco mais de confiança para a sequência do trabalho do técnico Martin Anselmi. Afinal, o treinador argentino estava sofrendo com questionamentos depois de uma sequência de seis derrotas consecutivas.
Antes da classificação na Libertadores, o Botafogo viveu um período de instabilidade. C0m lacunas no elenco e problema financeiro fora dos gramados, o Alvinegro engatou uma sequência de seis derrotas seguidas, incluindo quatro clássicos. Além disso, foi eliminado nas quartas de final do Carioca e perdeu o jogo de ida para o Nacional Potosí, da Bolívia.
Dessa forma, a pressão sobre o técnico Martin Anselmi era grande. A vitória sobre o Boavista pelo jogo de ida da semifinal da Taça Rio encerrou a sequência negativa, mas ainda não era o suficiente. Nesse cenário, o Alvinegro recebeu o Nacional Potosí, no Nilton Santos, na última quarta-feira (25). O Glorioso correu riscos, mas venceu por 2 a 0 e conseguiu o placar necessário para classificar.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado (28), às 19h30 (de Brasília), contra o Boavista, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Depois, o Alvinegro encara o Barcelona de Guayaquil, do Equador, na terça-feira (3), fora de casa, pela partida de ida da terceira fase preliminar da Libertadores. O principal objetivo neste início de ano é chegar à fase de grupos da competição continental.
