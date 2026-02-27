Lula relata papo com Ancelotti, reforça “convocação por condição” e fala ecoa em Neymar

Ao comentar uma conversa recente com o técnico Carlo Ancelotti, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou inserindo o debate sobre critérios da Seleção no centro da mídia esportiva. A declaração, feita nessa quinta-feira (26), durante cerimônia relacionada à Copa do Mundo em Brasília, foi interpretada como possível indireta a Neymar, que mira a lista de convocados para 2026.
Lula deu ênfase ao perfil profissional que enxergou no comandante italiano em meio aos ajustes finais para convocação. “Eu conversei com o Ancelotti e achei uma figura extremamente séria, com a cabeça muito no lugar”, iniciou o presidente.
“(Estou) convencido que só vai jogar quem tiver 100% de condições de jogar. Não vai convocar ninguém pelo nome. Vai convocar se a pessoa estiver jogando, se a pessoa estiver treinada, se estiver preparada”, completou.
A fala ganhou peso porque toca diretamente no momento de Neymar, ainda dúvida para o Mundial. Apesar de ainda não ter atuado sob o comando do italiano na Seleção, sobretudo por questões físicas, o atacante já afirmou diversas vezes que espera estar entre os convocados para a Copa — entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.
Por fim, Lula mostrou-se confiante no hexacampeonato: “Estou um pouco convencido. Vamos ganhar essa Copa do Mundo”.
Indireta a Neymar?
Processo de recuperação
O camisa 10 trabalha para consolidar sua recuperação no Santos enquanto sonha com nova oportunidade na Seleção. Com três partidas na temporada, após passar por artroscopia no joelho esquerdo, em dezembro, ele segue na busca por ritmo e confiabilidade física.
O retorno ocorre sob cautela, com planejamento médico alinhado ao clube e controle de carga. Nos primeiros compromissos após a cirurgia, contribuiu com assistência contra o Velo Clube, pelo Paulistão, mas ainda recebeu críticas pela falta de ritmo. A sequência foi pensada justamente para ampliar minutos e dar estabilidade ao desempenho.
Neymar decide jogo no Brasileirão
Já nessa quinta-feira (26), diante do Vasco, o atacante apresentou sua melhor performance no ano. Marcou dois gols em um cenário de domínio ofensivo do Santos: o primeiro em finalização precisa dentro da área; o segundo ao perceber o espaço e aplicar uma cavadinha com frieza. A atuação elevou a confiança e reforçou seu papel central no time.
Próxima convocação
O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista para os amistosos contra França e Croácia no dia 16 de março, com transmissão pela CBF TV.Até lá, desempenho, ritmo e condição física permanecem como critérios colocados publicamente na mesa.
