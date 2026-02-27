Novorizontino x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Corinthians decidem neste sábado (28/2), às 20h30, no Doutor Jorge Ismael de Biasi, quem será um dos finalistas do Campeonato Paulista. O Tigre do Vale tem a melhor campanha do Estadual até aqui e terá a vantagem de jogar em casa nessa semifinal, Já o Timão carrega o título de atual campeão e vai em busca do bicampeonato consecutivo, mesmo atuando longe de Itaquera.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, TNT, HBO Max e Cazé TV.

Como chega o Novorizontino

O momento do Tigre do Vale é excelente. Afinal, a equipe carrega com si a melhor campanha do Campeonato Paulista, na frente dos outros semifinalistas: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Além disso, no meio de semana, o Novorizontino bateu o Nacional-AM por 4 a 0 e avançou na Copa do Brasil. Agora, tenta confirmar a boa fase com uma vaga na final do Campeonato Paulista.

Para esta partida, o Novorizontino chega com três desfalques. Afinal, Renato Palm, Marlon, Hélio Borges, estão entregues ao departamento médico do clube. Já Arthur Barbosa e Héctor, ambos em transição física, ainda são dúvidas para a partida. Contudo, a espinha dorsal da equipe de Enderson Moreira segue intacta e o treinador deve ter força máxima para o embate decisivo.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Corinthians também vive bom momento. Afinal, a equipe é a atual campeã paulista e já levantou uma taça nesta temporada, ao conquistar a Supercopa Rei do Brasil. Contudo, é verdade que o Alvinegro precisou suar para chegar na semifinal, após eliminar a Portuguesa nas quartas de final, após uma disputa de pênaltis.

De desfalques, o Timão tem uma lista considerável. O atacante Kaio César voltou a participar parcialmente das atividades com o elenco após sentir uma lesão no músculo posterior da coxa direita, mas ainda não deve estar entre os relacionados. Além disso, o atacante Yuri Alberto e o meio-campista Matheus Pereira continuam em tratamento. Os dois têm lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. A boa notícia é que Dorival Júnior conseguiu preservar seus titulares no duelo contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão e terá seus principais atletas sem desgaste para o embate.

NOVORIZONTINO X CORINTHIANS

Semifinal do Campeonato Paulista

Data e horário: 01/3/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Doutor José Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas (Eduardo Brock) e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Maykon e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

