Savarino se destaca e pede espaço no Fluminense

Savarino começou a pedir espaço no Fluminense. Após um início tímido, o atacante venezuelano teve a sua primeira grande atuação com a camisa tricolor e acirrou a disputa pela titularidade no ataque. Afinal, ele foi um dos destaques na derrota diante do Palmeiras por 2 a 1, na última quarta-feira (25), em Barueri, e criou a maioria das chances perigosas.

Na derrota diante do Palmeiras, Savarino se destacou tanto no aspecto ofensivo, quanto defensivo. Afinal, no ataque finalizou sete vezes, sendo duas que terminaram em grandes defesas do goleiro Carlos Miguel e outra no travessão. Já defensivamente, por sua vez, foi o segundo jogador com mais recuperações de bola (5), atrás de Freytes (10), segundo os dados do “SofaScore”.

Desde a sua chegada, Savarino recebeu uma atenção especial na parte físico. Dessa forma, acabou preservado de algumas partidas para evitar risco de lesão. Diante do Palmeiras, se existia dúvidas quanto a sua condição física, o jogador deu uma resposta. Afinal, atuou os 90 minutos pela primeira vez e colaborou nos dois extremos do campo.

O Fluminense contratou Savarino no início deste ano. O Tricolor desembolsou cerca de R$ 24 milhões para contratar o atacante venezuelano, além de envolver o volante Wallace Davi, de 18 anos, em definitivo. Desde que chegou, o camisa 11 soma cinco jogos e um gol marcado — na vitória sobre o Bangu por 3 a 1, no Maracanã, pelas quartas de final do Carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.