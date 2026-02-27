São Paulo reencontra o Palmeiras em cenário oposto ao do último clássico

O São Paulo volta a medir forças com o Palmeiras neste domingo (1º), às 20h30, no Morumbis, pela semifinal do Campeonato Paulista. O clássico acontece em um contexto bem diferente daquele visto no primeiro encontro entre as equipes na temporada.

Afinal, na fase inicial do Estadual, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 3 a 1, também em Barueri. À época, o São Paulo atravessava um período conturbado. O time somava poucos resultados positivos, lidava com instabilidade política nos bastidores. O revés, aliás, fez com que Crespo admitisse que o objetivo do Tricolor seria a luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

O cenário, porém, mudou de forma significativa após o Choque-Rei. Com ajustes administrativos, ambiente mais leve e a chegada de reforços pontuais, o Tricolor encontrou equilíbrio. Desde então, engatou uma sequência de oito jogos sem derrota, com sete vitórias, e ganhou confiança justamente às vésperas da fase decisiva do Paulista.

Além dos resultados, o desempenho coletivo evoluiu. Jogadores que chegaram sem custos passaram a ter papel central na equipe. Lucas Ramon assumiu a lateral, Danielzinho virou referência no meio-campo e Cauly chegou decidindo, como no triunfo diante do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

Esse crescimento também se reflete no Brasileiro. O São Paulo ocupa a segunda colocação no Brasileiro, atrás apenas do próprio Palmeiras, o que reforça o peso do duelo deste domingo. Com moral elevada e respaldo da torcida, o Tricolor entra em campo com o objetivo claro de voltar a disputar uma final estadual. O último título paulista do clube veio em 2021, justamente sob o comando de Crespo.

