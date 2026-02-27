Invasão: Brasil tem recorde de jogadores colombianos no país

Um dos principais jogos do futebol brasileiro no fim de semana será o duelo entre Fluminense e Vasco, valendo vaga na final do Carioca. Afinal, de um lado, o tricolor cujo principal jogador é Kevin Serna, autor do gol no jogo de ida. Do outro, o cruz-maltino que tem em Andrés Gómez sua maior esperança de virada. Ambos são colombianos.

O levantamento feito pelo Bolavip Brasil revelou que atualmente 31 jogadores nascidos na Colômbia estão distribuídos entre os principais clubes do país. Dessa forma, é um recorde absoluto. Para efeito de comparação, em 2025 — ano que tinha sido o recorde de jogadores deste país — eram 23 jogadores. Portanto, houve um aumento considerável.

Desde o início dos pontos corridos esta é a temporada com mais atletas colombianos da história. No primeiro ano, em 2003, apenas um jogador do país vizinho — Aristizábal, do Cruzeiro — atuou na elite do futebol brasileiro. Entre as dez maiores ligas do futebol mundial, o Brasil tem a maior quantidade de colombianos, com larga vantagem para o segundo colocado.

Depois do Brasil, o México e os Estados Unidos possuem o maior número de jogadores colombianos nas ligas: 25 cada. Na Argentina, são 22. No futebol europeu, por sua vez, o país que mais conta com colombianos é a Itália, com apenas sete jogadores. Em seguida aparecem a Inglaterra (4), Espanha (3), França (1) e Alemanha (1). Por fim, a Arábia Saudita tem dois colombianos.

Athletico-PR com mais colombianos

O clube brasileiro que mais observa os jogadores colombianos atualmente é o Athletico-PR. Com um limite máximo de nove estrangeiros a serem relacionados por partida, o Furacão utiliza sete jogadores nascidos na Colômbia em seu elenco. Assim, o grande destaque da equipe paranaense é Kevin Viveros.

O centroavante era um dos principais nomes do Atlético Nacional, mas mesmo assim optou por jogar pelo time paranaense no ano passado, quando ainda estava na Série B do Brasileirão. Dessa forma, 15 dos 20 times na Série A contam com ao menos um colombiano no elenco. As exceções são Corinthians, São Paulo, Santos, Mirassol e Bahia.

Legião colombiana no Vasco

O Vasco não fica muito atrás do Athletico-PR neste sentido. Afinal, o Cruz-Maltino tem em seu elenco quatro deles. O zagueiro Carlos Cuesta e o atacante Andrés Gómez são titulares e voltaram a ser convocados devido ao bom momento no clube carioca. Contudo, ainda tem Johan Rojas, que herdou a vaga de Philippe Coutinho no meio-campo, além de Marino Hinestroza.

Titulares, Cuesta e Gómez foram contratados no ano passado. Ambos foram peças determinantes para o Vasco chegar na final da Copa do Brasil. Já Rojas e Hinestroza, por sua vez, chegaram no início deste ano. Único reserva, Marino já começou a ganhar mais espaço e se tornou uma ameaça ao atacante português Nuno Moreira.

Palmeiras gasta bolada com Arias

Um dos destaques do futebol brasileiro e colombiano dos últimos anos, Jhon Arias retornou ao Brasil para defender o Palmeiras. Arias se tornou a segunda contratação mais cara da história do clube paulista e a terceira mais cara da atual janela, atrás apenas de Lucas Paquetá e Gerson. O Alviverde gastou 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) pelo meia-atacante, que estava no Wolverhampton, da Inglaterra.

No Brasil, Arias ganhou destaque com sua passagem pelo Fluminense. Entre 2021 e 2025, o meia-atacante disputou 230 jogos, marcou 47 gols e deu 56 assistências. Dessa forma, ele foi peça-chave no bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024). Ele se despediu sendo o terceiro estrangeiro com mais jogos da história do clube, atrás dos argentinos Conca (272) e Russo (251).

