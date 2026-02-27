Fluminense confirma lesão no ligamento de Facundo Bernal

O Fluminense confirmou uma baixa importante para a sequência da temporada. Após o duelo contra o Palmeiras na última quarta-feira (25), na Arena Barueri, o departamento médico detectou um problema físico no volante Facundo Bernal. O atleta deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida válida pela quarta rodada do Brasileirão.

Embora o jogador tenha tentado permanecer no gramado, as dores o forçaram a sair aos 24 minutos da etapa inicial. Em virtude do ocorrido, o clube emitiu uma nota oficial para esclarecer a gravidade da situação:

“Após deixar o jogo contra o Palmeiras, na última quarta-feira (25/02), o volante Facundo Bernal teve detectada uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito. A previsão de retorno é de 30 dias”, divulgou o Fluminense.

Consequentemente, o técnico Luís Zubeldía perde uma peça fundamental para o encerramento do estadual. Mesmo que Bernal já estivesse fora da semifinal contra o Vasco, no próximo domingo (1), devido a uma suspensão automática, o novo cenário exclui qualquer chance de participação em uma eventual final no dia 8 de março.

Fluminense com poucos volantes

Ademais, a lesão interrompe o melhor momento do camisa 5 desde sua chegada às Laranjeiras. Bernal assumiu a titularidade recentemente e conquistou a confiança da comissão técnica ao formar dupla com Martinelli, especialmente após a contusão de Hércules.

Agora, resta ao treinador buscar alternativas no banco de reservas para manter a estabilidade defensiva do meio-campo tricolor durante o mês de março.







