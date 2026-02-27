ASSINE JÁ!
Vasco avança em conversas com Renato Gaúcho, mas segue de olho no mercado -

O Vasco da Gama iniciou conversas com Renato Gaúcho e avaliou o primeiro contato como positivo. Pessoas envolvidas na negociação relatam que houve boa receptividade de ambas as partes. No entanto, o clube ainda não formalizou proposta, já que segue monitorando o mercado em busca de alternativas.

De acordo com informações do jornalista André Hernan, da ESPN, a diretoria considera elevada a pedida salarial do treinador. Além disso, Renato já foi informado de que o Vasco pretende ouvir outros candidatos antes de tomar uma decisão definitiva.

O técnico está livre no mercado há quase cinco meses. Ele pediu demissão do Fluminense após enfrentar críticas internas e externas, especialmente depois da eliminação para o Lanús nas quartas de final da edição anterior da Copa Sul-Americana. Agora, conforme integrantes de seu estafe, ele demonstra disposição para retornar ao trabalho.

Enquanto isso, o diretor de futebol Admar Lopes lidera o mapeamento de possíveis nomes. O Vasco avalia, por exemplo, o português Artur Jorge, considerado o principal alvo da diretoria, e também mantém Leonardo Jardim no radar.

Apesar da cautela, o clube trata a escolha do novo treinador como prioridade. Internamente, há consenso de que a equipe precisa de um nome forte, capaz de dar resposta imediata e blindar o elenco da pressão externa. Por isso, a diretoria pode acelerar as tratativas e avançar para uma proposta formal a Renato Gaúcho nos próximos dias.

Renato já comandou o Vasco em duas passagens, entre 2005 e 2007, além de um breve retorno em 2008.

Vasco vive momento delicado

A derrota por 2 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ampliou a crise em São Januário. O confronto direto envolvia duas equipes que estavam na zona de rebaixamento. Com o resultado, o Vasco chegou ao segundo revés na competição e caiu para a lanterna, com apenas um ponto.

Além disso, o time volta a campo em um duelo decisivo. No próximo domingo (1º), às 18h (de Brasília), enfrenta novamente o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

Como perdeu a partida de ida, o Vasco precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir vaga direta na final. Caso triunfe por um gol, a decisão irá para os pênaltis. Por outro lado, empate ou nova derrota confirmam o Fluminense na decisão.

