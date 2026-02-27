Cruzeiro x Pouso Alegre: onde assistir, escalações e arbitragem

O final de semana será de definição de finalistas do Campeonato Mineiro. Neste sábado, às 18h30, no Mineirão, Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam para decidir qual será o primeiro time a se classificar para a grande final do Estadual. Por ter vencido o jogo de ida por 2 a 1, a Raposa tem a vantagem de jogar por um empate para avançar.

Onde assistir Cruzeiro x Pouso Alegre

Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam neste sábado, pela semifinal do Campeonato Mineiro, e o jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Sportynet (YouTube).

Como chega o Cruzeiro

Por mais que a equipe esteja a um empate para chegar na decisão do Mineiro, o Cruzeiro está vivendo um momento de pressão sobre o trabalho do técnico Tite. Após mais um tropeço no Brasileirão, a equipe segue sem vencer na competição e o treinador tem convivido com uma forte pressão externa por melhores resultados.

Por isso, uma classificação para a final do Campeonato Mineiro com uma boa atuação pode atenuar o momento tenso. Além do mais, pode dar um pouco mais de tranquilidade para o treinador. Para o jogo deste sábado, a equipe deve ir com força máxima e com tudo que tem de melhor para garantir a classificação.

Como chega o Pouso Alegre

Após uma semana livre para trabalhar focado neste jogo de volta da semifinal, o Pouso Alegre vai até Belo Horizonte para tentar repetir o que fez no início deste Estadual.

Na primeira rodada do Mineiro, o Pouso Alegre foi até o Mineirão para enfrentar o Cruzeiro e conquistou uma vitória por 2 a 1. Caso consiga repetir o feito da estreia, o Pouso vai levar a decisão da vaga na grande final estadual para a disputa de pênaltis.

CRUZEIRO X POUSO ALEGRE

Semifinal do Campeonato Mineiro

Data e horário: 28/02/2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson, Christian, Matheus Pereira; Kaio Jorge. Técnico: Tite.

POUSO ALEGRE: Thiago Braga; Marcelo Cauã, Da Silva, Victão, Xandão, Matheus Nunes; Alexandre, Jorge Magé, Romário, Thiago Rubim, Gabriel Tota. Técnico: Danilo

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Pablo Almeida Costa

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas

