Mercado desta sexta (27/2): Cebolinha indica saída do Flamengo

Fevereiro vai chegando ao fim e, com muitos elencos já montados, as negociações do mercado da bola vão ficando mais escassas. De toda forma, as notícias seguem rolando. Veja agora com o Jogada10 o que está ocorrendo no mercado nesta sexta-feira (27/2).

Cebolinha não renovará com o Flamengo

A passagem de Everton Cebolinha no Flamengo está mais perto de um fim. O próprio jogador admitiu isso na zona mista do Maracanã após a derrota para o Lanús (ARG), na última quinta, pela Recopa Sul-Americana. Perguntado sobre uma possível renovação, o ponta revelou que não foi procurado e, dessa forma, indicou que sairá ao fim do vínculo, em dezembro de 2026.

“Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo”, revelou aos jornalistas na zona mista.

Corinthians rejeitou propostas por Matheuzinho

O Corinthians decidiu fechar a porta para o mercado e recusou duas propostas pelo lateral-direito Matheuzinho na última janela de transferências. Uma delas partiu de um clube da Premier League, mas não avançou.

Internamente, a avaliação é de que não é o momento de negociar um jogador considerado essencial no planejamento da comissão técnica. Afinal, a diretoria, junto com o departamento de futebol, entende que Matheuzinho ocupa papel estratégico no esquema de Dorival Júnior.

Fluminense empresta Lezcano

O Fluminense acertou o empréstimo de Rubén Lezcano para o Olimpia, do Paraguai. O Tricolor emprestou o meia paraguaio até o fim de 2026, com opção de compra, de acordo com o “ge”. Sem espaço com o técnico Luis Zubeldía, o jogador busca mais minutos e ainda sonha em disputar a Copa do Mundo de 2026.

O Paraguai voltou a classificar para a Copa do Mundo após 16 anos. Lezcano, de 22 anos, é uma das promessas do futebol paraguaio, aliás. Antes de chegar ao Fluminense, o jogador venceu prêmio de melhor meio-campista do Campeonato Paraguaio, em 2024. Contudo, não conseguiu se firmar no Tricolor das Laranjeiras.

