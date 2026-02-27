Alvo do Vasco para técnico, Marcelo Gallardo estuda fazer pausa na carreira

O Vasco tem grandes chances de descartar Marcelo Gallardo como candidato a seu próximo comandante. Isso porque o profissional argentino avalia realizar uma pausa em sua carreira depois de encerrar sua segunda passagem como treinador do River Plate. Inclusive, já havia indicações de tal possibilidade anteriormente, no momento em que o Cruz-Maltino teria iniciado conversas.

Em seu planejamento, o clube carioca previa como passo seguinte convencê-lo a marcar uma reunião. No entanto, já havia a indefinição se Gallardo estaria disposto a engatar um novo trabalho pouco tempo após outro. O interesse do Vasco pelo profissional ganhou força depois da confirmação de que ele ficaria livre no mercado após sua despedida do River Plate, na última quinta-feira (26). As informações são do jornalista Germán García Grova, do canal argentino “TyC Sports”.

A última partida de Gallardo no comando de “Los Millonarios” ocorreu com vitória por 3 a 1 sobre o Banfield, no Monumental de Núñez. Caso a decisão dele seja realmente confirmar a pausa na carreira, Renato Gaúcho deve ser o profissional a ganhar mais força para assumir o comando. Afinal, também há uma indefinição com relação ao futuro de Artur Jorge no Catar.

O caráter de urgência nesse período de procura por um novo comandante também pode influenciar que haja uma aceleração nas conversas com Renato Gaúcho. O clube, aliás, estabeleceu até o próximo domingo (01/03) como prazo para definir seu novo técnico. Contudo, como as tratativas continuam em andamento, a diretoria do Gigante da Colina pode ter dificuldades em cumprir a data limite.

Vasco vive momento delicado

A derrota por 2 a 1 para o Santos, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, ampliou a crise em São Januário. O confronto direto envolvia duas equipes que estavam na zona de rebaixamento. Com o resultado, o Vasco chegou ao terceiro revés na competição e caiu para a lanterna, com apenas um ponto.

Além disso, o time volta a campo em um duelo decisivo. No próximo domingo (1º), às 18h (de Brasília), enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca.

Como perdeu a partida de ida, o Vasco precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir vaga direta na final. Caso triunfe por um gol, a decisão irá para os pênaltis. Por outro lado, empate ou nova derrota confirma o Fluminense na decisão.

