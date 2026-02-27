Barcelona x Villarreal: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol 2025/26 estão de volta. O líder Barcelona recebe o Villarreal neste sábado (28), às 12h15 (de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada de LaLiga. A bola rola no Camp Nou e coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Barcelona
O Barça chega embalado após reassumir a liderança de LaLiga na rodada passada, após a vitória por 3 a 0 sobre o Levante, e depende somente de suas forças para seguir no topo da tabela. O time abre a rodada com 61 pontos, um de vantagem sobre o vice-líder e rival Real Madrid.
Mesmo assim, o técnico Hansi Flick ainda precisa lidar com alguns problemas no elenco. Gavi já voltou a treinar, mas ainda não será relacionado. Christensen segue em recuperação, Frenkie de Jong está fora por lesão recente, e Gerard Martin desfalca a equipe por suspensão.
Como chega o Villarreal
Por outro lado, o Villarreal faz uma boa temporada e pretende arrancar pontos do Barcelona em pleno Camp Nou. O Submarino Amarelo tem 51 pontos e abriu a rodada na terceira posição. Dessa maneira, uma vitória na Catalunha pode recolocar o time na briga pelo título.
Na rodada passada, o Villarreal venceu o Valencia por 2 a 1 e chega embalado para o duelo deste sábado.
Além disso, a boa notícia para o técnico Marcelino García Toral é que ele poderá contar com os retornos de Gerard Moreno e Pape Gueye, recuperados de lesão. No entanto, o treinador segue com os desfalques de Willy Kambwala, Logan Costa, Pau Cabanes e Juan Foyth, lesionados.
BARCELONA X VILLARREAL
26ª rodada do Campeonato Espanhol
Data e horário: sábado, 28/02/2026, às 12h15 (de Brasília).
Local: Camp Nou, em Barcelona.
BARCELONA: Joan Garcia, Jules Koundé, Eric García, Álex Baldé, João Cancelo, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Robert Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.
VILLARREAL: Luiz Júnior, Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona, Nicolas Pépé, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alberto Moleiro, Georges Mikautadze, Ayoze Pérez. Técnico: Marcelino García Toral.
Árbitro: Isidro Díaz De Mera.
VAR: Mario Melero.
