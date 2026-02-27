Luan retoma espaço com Crespo e busca renovação com o São Paulo

Luan voltou a ganhar relevância no São Paulo nas últimas partidas. Recuperado de uma lesão no adutor, o volante passou a figurar com frequência entre os relacionados e, aos poucos, reconquistou a confiança do técnico Hernán Crespo como alternativa no banco de reservas.

Desde que ficou novamente à disposição, Luan esteve presente na maioria dos jogos recentes, cenário que mudou a hierarquia do setor. A retomada de espaço custou a vaga de Negrucci, que vinha sendo opção constante no início da temporada. Hugo, outra alternativa para a posição, teve participação bem mais discreta ao longo do ano.

Enquanto Negrucci atuou apenas uma vez na temporada como titular diante da Portuguesa, sendo substituído no intervalo, Luan já acumula entradas ao longo das partidas, sempre acionado por Crespo.

“Luan me agracia sempre, fico muito feliz, tem muito para dar ao São Paulo. Devagar, vai encontrando seu lugar. A temporada é longa. Um jogador como ele vai servir muito ao São Paulo”, afirmou o treinador argentino, após o jogo contra o Coritiba.

Com o status diferente e novamente consolidado, o volante agora aguarda um movimento da diretoria para tratar do futuro. Afinal, ele tem contrato válido apenas até o fim da temporada, e o clube ainda não procurou o atleta para discutir renovação.

Revelado em Cotia, Luan soma uma longa trajetória pelo Tricolor. São 175 jogos com a camisa são-paulina, além de quatro assistências e seis gols, com destaque para o tento decisivo na final do Campeonato Paulista conquistado sob o comando de Crespo, em uma temporada que marcou a retomada de títulos do clube.

