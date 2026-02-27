Inter de Milão x Genoa: onde assistir, escalações e arbitragem

Após uma eliminação traumática na Liga dos Campeões, na última terça (24/2), a Inter de Milão começa a tentar recolher os cacos já neste sábado (28/2). É quando volta a campo pelo Campeonato Italiano para enfrentar o Genoa, no San Siro, em Milão, pela 27ª rodada. Líder disparada, com dez pontos de vantagem sobre o Milan, a Inter visa ampliar sua distância e, assim, deixar o título italiano mais perto. Já o time de Gênova não pode brincar em serviço: afinal, em 14º, surge apenas três pontos à frente do primeiro time do Z3.

LEIA MAIS: Oitavas da Champions League terão duelo entre Real e City; veja os confrontos

Como chega a Inter de Milão

Apesar de uma excelente campanha no Campeonato Italiano, onde vem de seis vitórias consecutivas, a Inter reencontrará seu torcedor no Meazza em baixa. Afinal, neste mesmo estádio, perdeu por 2 a 1 para o Bodo/Glimt (NOR), deixando a Champions League mais cedo antes mesmo das oitavas de final.

Para piorar, o craque Lautaro Martínez segue fora de ação, se recuperando de lesão muscular na panturrilha esquerda. Bastoni, suspenso por acúmulo de amarelos, também desfalca a equipe de Cristian Chivu. Çalhanoglu surge como dúvida após três ausências seguidas.

Como chega o Genoa

Mesmo vindo de boa vitória no Campeonato Italiano, em 3 a 0 sobre o Torino, no último domingo (22/2), o Genoa precisa seguir de olho aberto. Afinal, com campanha irregular sob o comando de Daniele de Rossi, i Rossoblu vem apenas na 14ª posição, com 24 pontos. São somente três acima do Lecce, primeiro time da zona de rebaixamento.

Para confrontar a líder Inter, porém, a equipe de Gênova vem sem Norton-Cuffy, machucado. Siegrist é dúvida segundo a imprensa europeia. Outro fator que joga contra o Genoa, aliás, é o retrospecto no San Siro diante dos Nerazzurri. São incríveis 11 derrotas seguidas (sequência desde 2013). A última vitória foi em 1994.

INTER DE MILÃO x GENOA

Campeonato Italiano 2025/26 – 27ª rodada

Data-Hora: 28/2/2026, sábado, 16h45 (de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Acerbi, Akanji e Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco; Bonny e Thuram. Técnico: Cristian Chivu

GENOA: Bijlow; Marcandalli, Ostigard e Vásquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson e Martín; Vitinha e Colombo. Técnico: Danielle de Rossi

Árbitro: Michael Fabbri (ITA)

Assistentes: Andrea Zingarelli (ITA) e Filippo Bercigli (ITA)

VAR: Lorenzo Maggioni (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+ Premium

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.