Borussia Dortmund x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Um duelo de gigantes marca a 24ª rodada do Campeonato Alemão. Na tarde deste sábado (28), Borussia Dortmund e Bayern de Munique se enfrentam no Signal Iduna Park, em Dortmund, às 14h30, horário de Brasília.
Os Bávaros viajam com a liderança isolada na tabela, com 60 pontos, e venceram o Eintracht Frankfurt na última rodada. Por outro lado, os Prussianos estão oito pontos atrás, na vice-liderança, e empataram em 2 a 2 com o RB Leipzig na semana passada.
Onde assistir
A partida terá transmissão no Brasil pela XSports, na TV aberta, pela Sporty Net, na TV fechada, e no canal do YouTube GOAT.
Como chega o Borussia
Os Auri-Negros voltam a atenção para o Campeonato Alemão após a decepção na Champions League. Afinal, os Prussianos acabaram sendo goleados por 4 a 1 pela Atalanta e ficaram de fora do mata-mata do torneio europeu. Agora, para tentar se aproximar da briga pelo título, o Borussia se apoia na sequência de três vitórias seguidas dentro de casa.
Como chega o Bayern
Os Bávaros viajam para Dortmund para tentar ampliar sua vantagem na liderança para 11 pontos. O clima dentro do clube é de final, mesmo com a distância folgada na ponta da tabela. Inclusive, o Bayern chega para o maior clássico do futebol alemão com uma sequência de quatro vitórias consecutivas na Bundesliga.
BORUSSIA DORMTUND X BAYERN DE MUNIQUE
Bundesliga – 24ª rodada
Data e horário: 28/2/2026 (sábado), às 14h30 (de Brasília)
Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE)
BORUSSIA DORMTUND: Kobel; Can, Anton e Schlotterbeck; Yan Couto, Bellingham, Nmecha e Svensson; Adeyemi, Brandt e Guirassy. Técnico: Niko Kovac.
BAYERN DE MUNIQUE: Urbig; Stanišić, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlović, Olise, Musiala e Díaz; Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Sven Jablonski
Assistentes: Sascha Thielert e Eduard Beitinger
VAR: Sören Storks
