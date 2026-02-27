Corinthians vence concorrência e ganha aprovação de Dorival por Jesse Lingard

Ao contrário do que ocorreu com Zakaria Labyad, que chegou ao Corinthians sem o aval do treinador, o meia inglês Jesse Lingard teve aprovação total de Dorival Júnior antes do avanço das negociações.

Antes de entrar em tratativas mais profundas, a diretoria corintiana consultou Dorival, que, na sequência, acionou o departamento de scout do clube. A análise técnica e de mercado foi positiva, o que abriu caminho para a negociação. Diferentemente de Labyad, Lingard deve chegar em boas condições físicas e não deve precisar de longo período de adaptação para estrear.

Além do aval interno, o Corinthians também venceu a concorrência de outros interessados. O principal rival na disputa era o Feyenoord, além de clubes da segunda divisão inglesa e da MLS. Pesaram a favor do Timão as referências recebidas pelo atleta sobre o clube, bem como a estrutura apresentada pela diretoria, fatores determinantes para a escolha do jogador.

A negociação está em estágio avançado e restam apenas ajustes contratuais. A expectativa, nos bastidores, é de que a definição aconteça até o fim de semana.

Como Lingard entrou no radar

Lingard deixou o FC Seoul no fim do ano passado e ficou livre no mercado. Inicialmente, o plano do meia era retornar ao futebol europeu. No entanto, diante da ausência de propostas consideradas atrativas, seu staff firmou parceria com representantes brasileiros para buscar alternativas no país.

Houve, inclusive, uma tentativa inicial de negociação com o Remo, que não avançou por questões estruturais. Nesse cenário, o Corinthians surgiu como opção viável. A intermediação do negócio chegou diretamente a Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, que passou a conduzir pessoalmente as conversas.

Negócio encaminhado com o Corinthians

O aval final veio do ponto de vista financeiro. O presidente Osmar Stabile considerou os valores compatíveis com a realidade do clube, sobretudo pelo fato de Lingard estar livre no mercado. O pacote financeiro, que envolve salários, direitos de imagem e encargos, ficará abaixo de R$ 8 milhões pelo período contratual, com vínculo até o fim da temporada.

Internamente, o Corinthians trata a negociação como cerca de 80% encaminhada. O principal entrave neste momento está relacionado a detalhes contratuais, especialmente a possível inclusão de luvas ou bônus. Caso esse tipo de cláusula seja exigido, o clube tende a recuar, já que há alinhamento interno para evitar gastos adicionais nesta janela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.