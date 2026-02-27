Palmeiras aposta em Arias como arma para a semifinal: ”Imprevisível”

Há cerca de duas semanas no Palmeiras, Jhon Arias ainda vive o processo natural de ambientação. Ainda assim, o atacante já começa a assumir um papel relevante no elenco alviverde. Para Abel Ferreira, o reforço mais impactante da janela acrescenta justamente aquilo que o time buscava: imprevisibilidade.

“É um jogador que conhece o futebol brasileiro, tem experiência internacional, precisávamos dessa posição, a partir do momento que o clube decidiu vender o terceiro melhor marcador do Palmeiras que era o Facundo Torres”, avaliou o treinador.

Embora se sinta mais confortável atuando pelo lado direito, algo que chegou a conversar com Abel, Arias encontrou concorrência direta com Allan, que vem se destacando no setor. Ainda assim, a versatilidade aparece como um diferencial importante para o colombiano neste início de trajetória.

“Arias nos entrega qualidade, decisão, uma relação com bola muito forte. Pode nos ajudar de início, do banco, pode jogar na esquerda, direita e no meio. Conversamos antes dele vir, é um bom homem, fez inúmeras perguntas sobre como ajudar e encaixar na dinâmica do Palmeiras”, completou.

Arias já tem boas impressões no Palmeiras

Dentro de campo, os primeiros minutos já deixaram boas impressões. Na estreia, diante do Capivariano, Arias atuou por 12 minutos e sofreu um pênalti. Já contra o Fluminense, seu ex-clube, permaneceu 31 minutos em campo, com bom volume de jogo, finalizações, dribles e participação defensiva.

“Com Diniz, ele jogava por dentro e vinha da direita pra esquerda, traz imprevisibilidade nos movimentos dele. Olho pro elenco como um todo e ter um jogador como ele ajuda muito”. exaltou Abel.

Contratado por 25 milhões de euros, cerca de R$ 155 milhões à época, Arias rapidamente passou a ser tratado como um “12º jogador” nesta reta final do Campeonato Paulista. Assim, mesmo com a tendência de iniciar no banco na semifinal deste domingo, contra o São Paulo, às 20h30, o colombiano já é visto internamente como peça-chave.

