Le Havre x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de garantir a classificação na Champions League, o PSG volta a campo no Campeonato Francês para se manter na liderança. Na tarde deste sábado (28), às 17h05, os Parisiens visitam o Le Havre, na Normalândia, em duelo válido pela 24ª rodada da competição.
O PSG assumiu a ponta da tabela após vencer o Metz na última rodada, por 3 a 0, e também contou com o tropeço do Lens. Os Rouge et Bleu somam 54 pontos. Já os Ciel et Marine perderam para o Nantes por 2 a 0 em seu último compromisso e estão no 13º lugar, com 26 pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão para o Brasil no canal do YouTube da CazéTV.
Como chega o Le Havre
Depois de ter uma sequência de duas vitórias, os Marinhos tiveram sua reação freada com a derrota para o Nantes. A equipe da Normândia recebe o líder em sua casa tentando se distanciar da zona de rebaixamento, que está sete pontos atrás. Para a partida, Didier Digard não conta com o zagueiro Sangante, expulso no último jogo.
Como chega o PSG
Após muita disputa, os Parisiens alcançaram a liderança da tabela e querem se estabelecer na briga pelo título. A expectativa é que Luis Enrique coloque em campo uma equipe diferente da que conseguiu a classificação na Champions League no meio da semana. Além disso, o treinador segue com alguns desfalques por lesão, como Dembélé, Fabián Ruiz e João Neves.
LE HAVRE X PSG
Ligue 1 – 24ª rodada
Data e horário: 28/2/2026 (sábado), às 17h05 (de Brasília)
Local: Stade Océane, Le Havre (FRA)
LE HAVRE: Diaw; Nego, Pembele, Lloris e Zouaoui; Gourna-Douath, Ebonog e Ndiaye; Samatta, Boufal e Soumaré. Técnico: Didier Digard.
PSG: Safanov; Zaire-Emery, Zabarnyi, Beraldo e Lucas Hernandéz; Dro Fernández, Vitinha e Lee Kang In; Mbaye, Barcola e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique
Árbitro: Marc Bollengier
Assistentes: Yannick Boutry e Thomas Luczynski
VAR: Roman Lissorgue