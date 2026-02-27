Grêmio e Internacional brigam pela contratação de zagueiro do Avaí

Antes de entrarem em campo no domingo para começar a decisão do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Internacional brigam também nos bastidores e na mesa de negociação. De acordo com a ‘Zero Hora’, os rivais estão na disputa pela contratação do zagueiro Bruno Baldini, de 18 anos, destaque do Avaí no Catarinense.

Ainda segundo o portal, neste momento, quem está na frente pela contratação do defensor é o Grêmio. O Tricolor já teria até formalizado uma proposta ao Avaí pelo zagueiro. No entanto, o clube catarinense não quer negociar Bruno Baldini neste momento.

Já pela parte do Internacional, as negociações não passaram de uma sondagem neste momento. O Colorado não chegou a formalizar uma proposta por Baldini, mas perguntou ao Avaí as possíveis condições para um negócio.

Destaque no Avaí

Bruno Baldini foi um dos principais destaques do Avaí na campanha do título da Série B do Brasileirão Sub-20 da equipe em 2025. Em 2026, já no time profissional do Leão, o zagueiro atuou em oito partidas e marcou um gol pelo Campeonato Catarinense.

De acordo com a ‘GZH’, além da dupla GreNal, outros clubes da Série A e times do exterior também já sinalizaram interesse em Bruno, mas sem propostas concretas pelo jogador.