Dupla de volantes do Vasco se notabiliza defensivamente e por passes no Brasileirão

O Vasco assumiu a última posição do Campeonato Brasileiro depois da derrota para o Santos por 2 a 1, pela quarta rodada do torneio, na Vila Belmiro. Apesar da situação se tornar mais incômoda depois do revés, na última quinta-feira (26), o Cruz-Maltino apresenta alguns destaques individuais. Não somente o atacante Andrés Gómez, principal jogador da equipe na temporada, como também a dupla de volantes titular, Cauan Barros e Thiago Mendes.

Isso porque, segundo dados do site “Sofascore”, os dois jogadores vêm se sobressaindo entre os meio-campistas em passes e aspectos defensivos no Brasileirão. Deste modo, o camisa 88 é líder em desarmes, com 13, e o segundo em interceptações, com oito. Ele também é o nono em cortes com sete e quinto em grandes chances criadas, com duas.

Além disso, Barros já venceu 44 disputas de bola, 32 duelos pelo chão e 12 duelos aéreos. Além disso, o camisa 88 é o meio-campista que mais sofreu faltas com 18 e Thiago Mendes aparece em terceiro lugar, com 12.

Volantes do Vasco dividem protagonismo em passes

Thiago Mendes é o segundo em grandes chances criadas, com três. O camisa 23 e Barros também se notabilizam como os meio-campistas que mais deram passes, 269 e 240, respectivamente. A situação se estende aos passes certos com 255 para Thiago e 214 para seu companheiro no meio-campo do Vasco. A dupla também se destaca no quesito passes certos no próprio campo. O camisa 23 está em segundo lugar com 111 e Cauan já efetuou 104.

Thiago Mendes, aliás, encontra-se na segunda colocação com mais passes certos no terço final, com 50. Além de sexto em passes longos certos, com 11. Berros e seu companheiro na posição se sobressaem em outras situações de passe no Campeonato Brasileiro. No caso, em passes certos no campo adversário. O camisa 23 anotou 144. Já Barros soma 110.

