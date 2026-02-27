Botafogo abre negociação para contratar lateral do Mallorca

O Botafogo ainda busca se reforçar ao final da janela de transferências. O clube abriu negociações para contratar o lateral-esquerdo Johan Mojica, que atua pelo Mallorca, da Espanha. O jogador de 33 anos tem contrato com o clube espanhol até junho de 2027. A informação inicial foi do jornalista Cesar Luiz Merlo.
Johan Mojica tornou-se peça fundamental no time, acumulando gols e assistências como titular. De acordo com o transfermaket, o jogador tem valor de mercado estimado em torno de € 1,8 milhão. A ideia da diretoria alvinegro é adquirir o jogador de forma definitiva.
Mojica chegou ao futebol europeu vindo do Deportivo Cali em 2013 e jogou por Valladolid, Rayo Vallecano, Girona, Elche, Villarreal e Osasuna. Na temporada 2025/2026, o jogador atuou em 26 partidas e não nenhum gol e conseguiu três assistências. Na seleção da Colômbia, ele assumiu a posição na ponta esquerda durante o período do técnico Néstor Lorenzo.
Para temporada de 2026, o Botafogo, aliás, garantiu os zagueiros Riquelme e Ythallo e o atacante Lucas Villalba. Além deles, o volante Wallace Davi. Agora, o principal nome é o volante Cristian Medina, que pertencia ao Estudiantes (Argentina).
Por fim, o Glorioso segue no mercado por reforços e busca um goleiro, zagueiro e volante. Aliás, Dantas, do Novorizontino, está perto de reforçar o clube de General Severiano, que vê disputa com o Fluminense.